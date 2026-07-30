В Москве мужчина избил знакомую до смерти

Мужчина в возрасте 39 лет поссорился со своей знакомой в квартире дома на Нижней улице в Москве и избил ее до смерти.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Обвиняемый находился в квартире на улице Нижней в Москве вместе со своей знакомой. В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений он нанес женщине не менее трех ударов кулаком в область грудной клетки. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия, — рассказала Нефедова.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

26 июля женщина зарезала мужа в подмосковном Пушкине. Она напала на него с ножом во время ссоры в квартире. Подозреваемую задержали и предъявили обвинение.

До этого мужчина зарезал любовницу в квартире на северо-западе Москвы. Он признался, что совершил преступление на почве ревности. В скором времени фигурант предстанет перед судом.