Задержан топ-менеджер ООО «Газпром энергохолдинг»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, речь об Игоре Моисеенко, его задержание связывают с расследованием по факту особо крупной взятки в размере 50 миллионов рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному соответствующей меры пресечения на время расследования уголовного дела.

В Москве задержали главу «Эфко» Кустова по делу о мошенничестве

ООО «Газпром энергохолдинг» — крупнейший владелец электроэнергетических активов, компания является дочерней компанией ПАО «Газпром».

Ранее в Москве суд приговорил сотрудника РЖД Крылова за получение взяток на 220 миллионов рублей.