Лерчек приехала на заседание суда

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, прибыла на заседание в Гагаринский районный суд столицы после того, как процесс по ее делу возобновили. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Shot.

Лерчек приехала на заседание вместе со своим избранником Луисом Сквиччиарини. Она не ответила на вопрос журналиста и проследовала в здание инстанции.

Ранее прокуратура попросила суд возобновить процесс.

Гособвинение также потребовало ужесточить меру пресечения Лерчек, которая находится под запретом определенных действий.

Суд удовлетворил ходатайство и возобновил процесс. Во время прошлого заседания, которое прошло в закрытом режиме, в инстанции удовлетворили просьбу защиты Лерчек и разрешили ей переехать в другой загородный дом.