В Москве вынесен приговор соучастнику теракта в ЖК "Алые паруса"

В Москве сегодня вынесен приговор соучастнику теракта в жилом комплексе "Алые паруса" Варажу Манукяну. Он внесён в перечень террористов и экстремистов в нашей стране.

Второй западный окружной военный суд назначил ему 22 года лишения свободы. Отмечается, что первые 6 лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Mercedes, на котором Манукян перевозил самодельное взрывное устройство и назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Теракт в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошёл в феврале прошлого года. Самодельное взрывное устройство было заложено в холле здания. В результате детонации погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян.