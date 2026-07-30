В румынском порту объявлена вторая за два дня угроза взрыва

В порту румынского города Констанца объявлена вторая за два дня угроза взрыва, сообщает Digi24. В четверг из штаб-квартиры Румынской морской администрации эвакуировали сотрудников, а с 12:00 по московскому времени приостановлены заходы и выходы судов из Южного и Северного портов. Причины нового предупреждения не уточняются.

Первый раз угроза была объявлена ранее на этой неделе, но тогда тревогу быстро сняли. Новая эвакуация указывает на сохранение напряженности.

В порту Констанца находится один из крупнейших терминалов на Черном море. Его работа важна для экономики Румынии и транзита зерна из Украины.

Правоохранительные органы проводят проверку. Информации о найденных взрывчатых веществах пока не поступало.

Румынские власти пока не комментировали инцидент. Ожидается, что ситуация прояснится после завершения проверки.

В июне 2026 года в порту Констанца уже проводилась эвакуация из-за ложного сообщения о бомбе. Кроме того, в июле румынская полиция усилила меры безопасности в портовых городах после серии атак дронов в Черном море.

Порт Констанца в Румынии заминировали с украинского и польского номеров.