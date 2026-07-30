Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.

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«Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», – заявили в министерстве.

До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

Месяцем ранее Следственный комитет задержал начальника управления ведомства Валентина Цупруна.