На Урале трех человек задержали за наемное убийство из мести

Правоохранительные органы в Серове Свердловской области задержали трех обвиняемых по делу о заказном убийстве, совершенном из мести за смерть родственника.

Четвертая фигурантка находится в больнице, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области установлены четверо жителей региона - двое мужчин и две женщины - по уголовному делу об убийстве, совершенном по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Трое из них уже задержаны, четвертая фигурантка - пенсионерка - по состоянию здоровья находится в больнице", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 1999 году мать и дочь решили отомстить знакомой, которая до этого лишила жизни их родственника. Для этого они наняли посредника и исполнителя убийства. За деньги один из мужчин задушил жертву в ее квартире, вывез тело в багажнике и утопил в водоеме.

После задержания пособник и исполнитель убийства дали признательные показания. Следствие ходатайствовало об аресте всех фигурантов дела, однако одному из них был назначен домашний арест.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, установить и задержать подозреваемых удалось сотрудникам уголовного розыска областного главка полиции совместно с работниками из МО МВД России "Серовский" и подразделения УФСБ в Серове.