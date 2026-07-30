Названа площадь пожара на пензенском складе Wildberries

Площадь пожара в логистическом центре в Пензе, атакованном БПЛА ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в МАХ.

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В тушении задействованы более 100 сотрудников МЧС и спасателей, свыше 50 единиц специализированной техники и два пожарных железнодорожных поезда.

В результате атаки пострадали четыре человека. Троих после оказания медицинской помощи отпустили из больницы, один остается в стационаре под наблюдением врачей. Погибших нет.

"Склад Wildberries – это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей, работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, является очередным свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников", – заявил глава региона.

Атака 15 украинских беспилотников на склад Wildberries в Пензе произошла примерно в 4 утра 30 июля. После удара на территории склада началось открытое горение. По данным губернатора, из здания эвакуировали 226 человек.

Мэр Пензы Олег Денисов рекомендовал жителям при появлении едкого запаха оставаться дома и закрывать окна, поскольку задымление может двигаться в сторону города.

Компания после атаки перестроила логистические цепочки. Прием и отгрузку товаров перенесли на другие объекты компании. По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.