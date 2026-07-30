В Москве задержали главу «Эфко» Кустова

Российский миллиардер, глава группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним силовики задержали генерального директора «Эфко» Евгения Ляшенко, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в рамках дела о мошенничестве были задержаны еще двое топ-менеджеров компании, Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Они вместе с Минпромторгом работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего».

По этому же делу задержали замначальника управления беспилотных систем Минпромторга РФ Аллу Половченю. Ее обвинили в растрате. Суд арестовал ее на два месяца. Также стало известно об аресте генерального директора «Транспорта будущего» и бывшего советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко.

По данным Forbes, Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров.