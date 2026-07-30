Полиция Таиланда освободили двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда освободила после допроса двух местных жителей, которых задержали по подозрению в пособничестве по делу об исчезновении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила газета Siam Rath.

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Правоохранители уточнили, что отпустили мужчин из полицейского участка без предъявления обвинений, поскольку их привлекали к следственным действиям в качестве свидетелей. Ранее полиция проверяла информацию об их возможном участии в сокрытии разобранного мотоцикла пропавших россиян и содействии бегству ключевых фигурантов.

При этом местная полиция продолжает искать подозреваемых — 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина. Они также известны как Понг и Тхонг. Оперативные группы продолжают отслеживать пути возможного перемещения мужчин, а суд Паттайи выдал ордеры на их арест, передает газета.

Рано утром 26 июля Диана и Роман Назимовы отправились в круглосуточный магазин, и примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого они перестали выходить на связь. Незадолго до этого россиянам показалось, что кто-то следит за их телефонами. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».