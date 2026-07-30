15-летний мальчик ценой жизни защитил брата от удара молнии

В штате Колорадо, США, 15-летний Леви Стробел спас брата от удара молнии ценой собственной жизни. Об этом сообщает People.

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Стробел совершал восхождение на гору Блу-Скай вместе с младшим братом и еще тремя людьми. По пути их настигла сильная гроза. Подросток бросился к брату, чтобы защитить его от удара молнии.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Они пытались реанимировать Стробела, но его так и не удалось спасти. Маленький мальчик выжил.

Двое взрослых, сопровождавшие детей, получили легкие травмы. Состояние третьего неизвестно.

«Он был храбрым и любящим братом, и мы всегда будем помнить ту преданность, которую он проявлял к тем, кого любил», — заявили родственники Стробела.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в воду, где купались четыре человека. Один из них получил смертельные травмы.