Сотни деревень под водой: масштабное наводнение в Индии попало на видео

На северо-востоке Индии сотни деревень оказались затопленными в результате наводнения. Об этом сообщает «Раптли» со ссылкой на местные власти. Telegram-канал опубликовал видео, на котором видны последствия стихии.

Также он пишет, что пострадали более 700 тыс. человек. ТАСС со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям указал, что в северо-восточном индийском штате Ассам погибли 78 человек. В зоне бедствия остаются более 300 тыс. жителей.

Стихия затронула 551 населенный пункт. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в округе Чарайдео, где пострадали свыше 137 тыс. человек. Наводнение повредило дороги, жилые дома и школы. Погибло более 11 тыс. голов скота.

Власти штата отмечают, что уровень воды в пострадавших районах постепенно снижается, однако многие жители не могут вернуться в свои дома из-за разрушений. Метеорологи предупреждают о возможных ливнях в ближайшие два дня.

Наводнения начались на прошлой неделе. В связи с чрезвычайной ситуацией принято решение временно приостановить ежегодное индуистское паломничество в Амарнатх в регионе Кашмир.