Водитель автобуса заманил к себе домой и изнасиловал девятилетнюю девочку

В ЮАР водителя школьного автобуса приговорили к пожизненному заключению за изнасилование девятилетней девочки. Об этом сообщает IOL.

Инцидент произошел в городе Мамелоди, обвиняемый, который на тот момент работал водителем школьного транспорта всего два месяца, попросил семилетнего брата потерпевшей передать сестре приглашение прийти к нему домой. Он велел детям сказать матери, что они идут играть на улице. Затем мужчина дал мальчику деньги и отправил его в магазин за чаем.

Когда девочка захотела пойти вместе с братом, водитель приказал ей остаться, запер дверь и изнасиловал ребенка. Мужчина отпустил жертву только после того, как брат вернулся и начал стучать в дверь. Перед этим он пригрозил школьнице расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся, и дал детям денег на покупку куриных голов.

О произошедшем стало известно спустя месяц, когда мать заметила, что дочь расплакалась, проходя мимо дома злоумышленника. Подозреваемого задержали. В суде он отрицал вину и просил не назначать пожизненное наказание, ссылаясь на то, что является единственным кормильцем троих детей.