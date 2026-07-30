В Удмуртии загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА

На логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Удмуртии произошло возгорание в результате атаки, сообщили в самой компании.

На логистическом объекте Wildberries в Сарапуле произошло возгорание из-за атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Кроме того, на объекте была проведена эвакуация. Мера была принята в связи с объявленной воздушной тревогой.

В ночь на четверг в результате атаки украинских дронов на склад Wildberries в Пензенской области начался пожар.

27 июля руководство Wildberries эвакуировало персонал логистического комплекса в Сарапуле из-за атаки беспилотников.

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников назвал удары по складам компании терроризмом.