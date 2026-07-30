В Удмуртии загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА

Пожар начался на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле
На логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Удмуртии произошло возгорание в результате атаки, сообщили в самой компании.
На логистическом объекте Wildberries в Сарапуле произошло возгорание из-за атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Кроме того, на объекте была проведена эвакуация. Мера была принята в связи с объявленной воздушной тревогой.
В ночь на четверг в результате атаки украинских дронов на склад Wildberries в Пензенской области начался пожар.
27 июля руководство Wildberries эвакуировало персонал логистического комплекса в Сарапуле из-за атаки беспилотников.
Замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников назвал удары по складам компании терроризмом.