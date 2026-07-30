Россиянка таинственно исчезла в Белграде

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Девушка из России таинственно исчезла в сербском Белграде. Она планировала пойти в клуб поздно вечером, но на связь так и не вышла. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

27-летняя россиянка сказала подруге, что пойдет в ночной клуб, расположенный в муниципалитете Палилула. Вечером 25 июля она последний раз написала сообщение близким и пропала без вести.

Ее подруга считает, что она могла и не добраться до заведения. При этом на звонки девушка перестала отвечать в тот же вечер.

Заявить в сербскую полицию о пропаже никто не может — сначала подруге нужно дождаться, пока Интерпол перешлет заявление, которое подала мать девушки в России, уточнили в публикации.

До этого брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, ранее стало известно, что торговцы людьми начали заманивать родственников пропавших туристов из России в Юго-Восточную Азию.