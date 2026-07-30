В Якутии спасатели нашли тела трех утонувших мужчин

Вечером 29 июля якутским спасателям поступило два сигнала о трагедиях на воде: в Намском районе на реке Лена утонул мужчина, также на реке Амга в Таттинском районе двое мужчин погибли при переворачивании лодки, сообщает МАХ-канал Службы спасения региона.

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Сегодня возле села Графский Берег в местности "Песчанка" найдено тело 55-летнего жителя села Намцы. Водолазы в 01:04 по местному времени обнаружили утопленника в 25 метрах от берега и подняли его с шестиметровой глубины.

А на реке Амга возле села Харбалах Таттинского района спасатели нашли тела двух мужчин, утонувших при переворачивании лодки. Известно, что компания из трех человек в нетрезвом состоянии возвращалась с сенокоса по реке. Когда лодка перевернулась, выплыть сумел лишь один. Именно он сообщил о случившейся трагедии.

В 09:30 утра спасатели нашли тело первого мужчины на глубине около двух метров. Второго утопленника в двух километрах от места происшествия случайно обнаружили другие косари. Выяснилось, что погибшие приехали в Таттинский раойн из других районов на сезонные работы.