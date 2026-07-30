Землетрясение в Кумамото унесло жизни 28 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии в префектуре Кумамото достигло 28 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

В это число включены как погибшие непосредственно при толчках, так и те, чья смерть связана с последствиями стихии, включая обострение хронических заболеваний в условиях отсутствия медпомощи. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Землетрясение произошло 28 июля, его очаг залегал на глубине 16 км. Толчки ощущались на значительной части острова Кюсю.

Кихара пояснил, что анализ причин смерти некоторых жертв продолжается. Среди косвенных причин — так называемый "синдром экономкласса", возникающий при длительном нахождении в машине без доступа к врачам.

Пять пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Информации о разрушениях и числе раненых пока недостаточно.

Власти продолжают оценку ущерба. В регионе сохраняется риск повторных подземных толчков.

В 2024 году в префектуре Исикава также произошло землетрясение магнитудой 7,5, тогда погибли более 200 человек. Кроме того, в июне 2026 года японское метеорологическое агентство предупреждало о возможных толчках в районе Кумамото.