Выросло число погибших при землетрясении на юго-западе Японии

По данным агентства Киодо со ссылкой на власти префектуры, число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, достигло 17 человек.

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Пять человек погибли в торговом центре AEON, где, предположительно, произошёл взрыв газа, и восемь - на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба. Шесть человек находятся в критическом состоянии, ещё пятеро - в тяжёлом.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Ранее сообщалось, что на Гавайях вновь началось извержение вулкана.