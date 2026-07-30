Порядка 200 человек эвакуированы из склада в Пензенской области из-за БПЛА

Около 200 сотрудников склада в Пензенской области эвакуированы на фоне горения помещения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, на складах возникло открытое горение, с которым борются пожарные расчеты и силы МЧС. Также на место инцидента прибыли машины скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Пензенской области объявили режим ракетной опасности — в регионе запущены сирены, речевое и смс-оповещение. Жителям рекомендовали отойти от окон, не пользоваться лифтом, а находящимся в на улице зайти в ближайшее укрытие.

Также губернатор напомнил о запрете на видео- и фотосъемку работы систем противовоздушной обороны. Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории одного из предприятий в Рязани произошел пожар на фоне отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. При этом название предприятия он не уточнил.