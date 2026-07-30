Wildberries перестроила логистические цепочки в Пензе из-за атаки БПЛА

Логистические цепочки Wildberries перестроены в Пензенской области из-за атаки БПЛА на склад маркетплейса в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Сотрудники Wildberries эвакуированы с территории логистического объекта в Пензе.

Украинские дроны атаковали склад Wildberries в Пензе в ночь на 30 июля. Предварительно, один человек пострадал, порядка 200 сотрудников были эвакуированы.

На месте ЧП находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада.