Россиянин замаскировался под иностранца и ограбил обменник в Таиланде

Загримированный россиянин ограбил пункт обмена валюты в тайском Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел еще 19 июля, однако следствие долго не могло установить личность подозреваемого — сперва считалось, что грабителем был замаскированный под иностранца гражданин Таиланда. Однако позднее выяснилось, что преступником был 47-летний гражданин России, который с 2025 года нелегально находился в королевстве и обзавелся фальшивыми документами.

Злоумышленник установил камеру в обменнике, благодаря чему смог узнать код от сейфа. Затем он надел очки и накладную бороду, забрался в помещение, ввел нужные цифры и ушел с 600 тысячами бат (1,5 миллиона рублей). Когда силовики ворвались к нему в номер, то увидели лишь работающие камеры, по которым грабитель узнал, что его раскрыли. Сейчас россиянин объявлен в национальный розыск.

Ранее в Таиланде без вести пропали брат и сестра из России. Они заподозрили слежку за собой через телефон. Позже их мопед нашли разобранным и закопанным в землю.