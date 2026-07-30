Мэрию города в РФ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Мэрию Якутска эвакуировали из-за анонимного сообщения о якобы минировании. Ее сотрудники покинули здание, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня, 30 июля 2026 года, в 07:50 (01:50 мск. — "Газета.Ru") на электронную почту окружной администрации города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии по адресу: проспект Ленина, д. 15. В целях обеспечения безопасности людей руководством администрации незамедлительно принято решение о полной эвакуации всех сотрудников", — заявили в пресс-службе.

По ее информации, оперативные службы и специалисты-взрывотехники работают на месте. Территория возле мэрии оцеплена, временно остановлено движение по улице Курашова на участке от проспекта Ленина до улицы Ярославского.

До этого сотрудников и посетителей торговых центров Fort Group, расположенных в Санкт-Петербурге, эвакуировали из-за угрозы минирования. Работники ТЦ получили на электронную почту письма с соответствующими угрозами.