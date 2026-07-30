На значительной части территории Кении отключилось электричество

В Кении произошло масштабное отключение электричества. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает электроэнергетическая компания Kenya Power. Без света остались столица страны, Найроби, Прибрежный регион, центральная часть Великой Рифтовой долины и район горы Кения.

В западных регионах страны и в северной части Великой Рифтовой долины проблем с электроэнергией нет. Технические службы ведут работу по восстановлению подачи электричества. 29 июля стало известно, что более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за коммунальной аварии. 24 июля в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.

В этот же день отключилось электричество на всей территории Грузии. Блэкаут произошел из-за масштабного сбоя в работе энергетической компании.