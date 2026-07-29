Во Франции ограбили еще один музей

Во Франции ограбили музей в Бургундии — злоумышленники похитили уникальное золотое кельтское ожерелье, созданное около 2,5 тысячи лет назад. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на The Art Newspaper.

Согласно имеющимся данным, музей ограбили двое мужчин. Они зашли в зал вместе с посетителями, после чего разбили витрину, забрали ожерелье и сбежали.

Ожерелье было найдено в 1953 году у подножия горы Мон-Лассуа. Его обнаружили в захоронении женщины, которую прозвали «Дамой из Викса» или принцессой Викса. Она жила приблизительно в 470–460 годах до нашей эры, а детали ее погребения указывают на то, что при жизни она занимала высокое положение.

Отметим, что это уже не первое подобное ограбление во Франции. Ранее сообщалось о похищении королевских драгоценностей из Лувра и пропаже 20 ювелирных изделий из музея стекла Lalique.