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Во Франции ограбили еще один музей

Андрей Дуванов

Во Франции ограбили музей в Бургундии — злоумышленники похитили уникальное золотое кельтское ожерелье, созданное около 2,5 тысячи лет назад. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на The Art Newspaper.

Во Франции ограбили еще один музей
© Global Look Press

Согласно имеющимся данным, музей ограбили двое мужчин. Они зашли в зал вместе с посетителями, после чего разбили витрину, забрали ожерелье и сбежали.

Ожерелье было найдено в 1953 году у подножия горы Мон-Лассуа. Его обнаружили в захоронении женщины, которую прозвали «Дамой из Викса» или принцессой Викса. Она жила приблизительно в 470–460 годах до нашей эры, а детали ее погребения указывают на то, что при жизни она занимала высокое положение.

Отметим, что это уже не первое подобное ограбление во Франции. Ранее сообщалось о похищении королевских драгоценностей из Лувра и пропаже 20 ювелирных изделий из музея стекла Lalique.