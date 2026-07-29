Россиянин совершил дерзкую кражу в Таиланде

Мужчина из России обокрал обменный пункт в Таиланде — в результате он унес 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, в преступлении подозревают 47-летнего Виталия Кобина. Ограбление произошло еще 19 июля, но личность подозреваемого раскрыли только сейчас.

Отмечается, что в процессе преступления мужчина использовал камеры наблюдения, чужие имена и поддельные документы, а приближение полицейских отслеживал через онлайн-камеры. Кроме того, код от сейфа он тоже узнал с помощью спрятанной камеры. Перед ограблением Кобин также взломал сайт онлайн-ставок, после чего забронировал автомобили и номера в отеле с помощью чужих имен. Когда полиция выяснила адрес одного из номеров, силовики взяли его штурмом, но внутри нашли только стоящие камеры — грабитель следил за ними из другого места.

Подозреваемого объявили в национальный розыск — его разыскивают на всей территории страны.