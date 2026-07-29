Турист в Румынии засмотрелся в телефон и не заметил подошедшего к нему медведя

Турист во время прогулки на природе в Румынии столкнулся с бурым медведем, однако заметил хищника не сразу. Мужчина был настолько поглощен просмотром контента на своем мобильном телефоне, что потерял бдительность и обратил внимание на животное только тогда, когда оно оказалось в непосредственной близости.

— Мужчине повезло, что хищник был юн и неопытен. Но стоит отдать ему должное — настойчив. От неминуемой встречи зеваку спас водитель, который отпугнул медвежонка своей машиной, — передает Telegram-канал «КП».

Огромный ковровый питон, длина которого составила около трех метров, заполз к австралийке в постель, когда та спала, и лег на место, где обычно отдыхает одна из ее собак. Девушка хотела погладить пса, когда внезапно вместо шерсти почувствовала под рукой нечто скользкое и гладкое.

Недавно пятиметровой питон своим весом проломил потолок частного дома в провинции Нонтхабури в центральной части Таиланда и напал на котенка породы скоттиш-фолд. По словам хозяина жилища, вместе с ним жили восемь кошек — пять взрослых и трое котят.