Силовики рассказали, кто мог убить наденную в Одинково мертвой женщину

Подозреваемый в убийстве 39-летней женщины, чье тело было найдено в Одинцове, сожитель мог скрыться за пределами РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, сожитель женщины, который может быть причастен к ее убийству, мог скрыться за пределами РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тело 39-летней женщины обнаружено в лесу в Одинцове. Ранее с заявлением о ее пропаже в правоохранительные органы обратились родственники. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В правоохранительных органах уточнили, что женщина перестала выходить на связь почти полторы недели назад.