Женщина забила собственную мать во время ссоры в Подмосковье

В Подмосковье 56-летнюю женщину обвинили в избиении собственной 86-летней матери, после которого она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 24 июля в городе Королеве на улице Пионерской. Дочь повздорила с престарелой родительницей и несколько раз ударила ее кулаками по голове. В результате пенсионерка не выжила.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели жилище, где все случилось, и назначили комплекс необходимых экспертиз, включая медицинскую и психиатрическую. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, обвиняемую заключили под стражу.

До этого москвич вооружился молотком и попытался забить 68-летнего отца. Нападение прервала супруга пострадавшего: она вызвала скорую помощь, и мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.