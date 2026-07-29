В сети появилось видео, как мощный торнадо унес китайскую иномарку

В китайской провинции Чжэцзян, в городе Хайнин, произошло зрелищное и опасное природное явление. Мощный смерч, пронёсшийся над городом 19 июля, поднял в воздух легковой автомобиль и протащил его на значительное расстояние. Видеозапись инцидента была опубликована пользователем на платформе Reddit и быстро разлетелась по соцсетям, вызвав бурное обсуждение.

На опубликованных кадрах отчётливо видно, как шквалистый ветер сгибает деревья почти до земли, а затем закрученный воздушный столб подхватывает машину. Автомобиль буквально парит в воздухе несколько метров, после чего падает на землю. По словам очевидцев, вихрь был настолько сильным, что переместил иномарку более чем на 10 метров от первоначального места парковки.

Пользователи и эксперты, проанализировавшие видео, пришли к выводу, что разрушительная сила торнадо соответствует уровню IF3 по международной шкале интенсивности. Это означает крайнюю степень опасности, при которой ветер способен срывать крыши с домов, вырывать деревья с корнями и поднимать в воздух транспортные средства. Такие смерчи случаются редко, но всегда несут серьёзную угрозу для жизни и имущества.

К счастью, по предварительным данным, в результате этого происшествия никто из людей не пострадал. Автомобиль, судя по кадрам, получил значительные повреждения, но водителя или пассажиров внутри не было.