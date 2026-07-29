Сожитель убитой жительницы Подмосковья выносил пакеты из ее квартиры

В Одинцовском городском округе Московской области сожитель женщины, которую нашли мертвой, в течение нескольких дней выносил пакеты из квартиры после ее пропажи. Об этом в среду, 29 июля, сообщил 112 со ссылкой на жильцов дома.

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Они рассказали, что женщина переехала в дом недавно.

— Ее часто видели во дворе с собакой, а мужчину рядом с ней почти никогда не замечали и считали, что женщина жила одна, — передает Telegram-канал.

17 июля женщина вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своим спаниелем и перестала выходить на связь. Спустя 12 дней волонтеры обнаружили собаку на Советской улице в селе Ромашково: она испуганно сидела возле сарая, недалеко от которого нашли тело ее хозяйки. 29 июля по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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В тот же день стало известно, что после исчезновения женщины ее сожитель Павел К. скрылся в Турции. По данным журналистов, человек, похожий на него, в течение нескольких дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые потом нашли за забором в лесу. По предварительной информации, в них могли находиться останки погибшей. Мужчину объявили в международный розыск.