Полицейские изъяли в Подмосковье почти тонну нелегального краба

Больше 900 кг камчатского краба без специальной маркировки стоимостью свыше 21 млн рублей изъяли сотрудники ГУЭБиПК МВД России. Им помогали столичные коллеги и сотрудники Пограничной службы ФСБ России.

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Пока об этом деле известно следующее: на территории цеха в городе Долгопрудном Московской области шла переработка камчатского краба. Продукция не имела маркировки. Оттуда нелегальный товар поставлялся в рестораны и кафе Москвы. Обыски прошли в производственных и складских помещениях в Московском регионе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Одному человеку уже предъявлено обвинение.

Никита Навасардов, адвокат МКА "РОСАР", член научно-консультативного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области.

- Действия по производству, приобретению, хранению, перевозке или непосредственно сбыт товаров и продукции без маркировки в отношении продовольственных товаров, к которым относятся крабы и иные виды водных биологических ресурсов, - квалифицируются по статье 171.1 УК РФ.

Для продовольственных товаров (включая краба, икру и рыбу) особо крупным размером признается стоимость продукции, превышающая один миллион рублей. При расчете стоимости правоприменитель зачастую исходит из среднерыночных цен на аналогичную легальную продукцию. Наказание - до 6 лет лишения свободы и штрафы. Важно отметить, что это преступление относится к категории тяжких, что исключает возможность прекращения дела в связи с примирением сторон и существенно ограничивает возможности применения условного осуждения при отсутствии веских смягчающих обстоятельств.

В соответствии со ст. 104.1 УК продукция, явившаяся предметом преступления (краб, рыба, икра), а также оборудование, использованное для производства или перевозки (суда, рефрижераторы), подлежат обязательной конфискации в доход государства. Помимо уголовного наказания прокуратура в интересах РФ часто заявляет иски о возмещении ущерба, причиненного водным биоресурсам. Суммы рассчитываются по специальным таксам (например, за каждый экземпляр краба или килограмм икры), что может многократно превышать рыночную стоимость товара. Судебная практика показывает: даже при признании вины наказание остается серьезным. Риск крупных штрафов, конфискации и реальных сроков делает незаконный оборот морепродуктов крайне невыгодным.