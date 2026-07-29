Стало известно, кого подозревают в убийстве модели в Подмосковье

Правоохранители подозревают в убийстве 39-летней модели в Ромашково ее сожителя — 44-летнего подмосковного бизнесмена Павла К. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел две недели назад, в селе Ромашково в Одинцовском округе Московской области.

Погибшая работала психологом и стилистом, проводила консультации по имиджу и помогала клиентам с преображением. В ее активе также работа моделью и кастинг на конкурс «Мисс Россия».

Женщина 17 июля поссорилась со своим сожителем, вышла из дома и пошла гулять с собакой, кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. После этого она бесследно пропала.

Через несколько дней волонтеры нашли испуганного питомца — он сидел возле сарая на Советской улице в селе Ромашково. Поисковики осмотрели район и нашли тело Натальи с признаками насильственной смерти.

Следователи, в рамках отработки версий, предположили, что убийцей является Павел К. Уроженец Ташкента в свое время переехал в Подмосковье, работал в финансовой сфере, затем учредил несколько компаний оптовой торговли.

У подозреваемого — 5-летняя дочь и 9-летний сын. Вместе с тем, сразу после происшествия он скрылся за границей, предположительно, в Турции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле Одинцовской городской прокуратуры.