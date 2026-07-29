На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого

Второй фигурант дела об избиении заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации и ученого Никиты Зезина задержан. Ему предъявлено обвинение по делу о хулиганстве, следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщили в CУ СК РФ по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело после смерти ученого и заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина в Екатеринбурге. По предварительной информации, 67-летний ученый был избит.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых днем 29 июля сообщил о том, что первый подозреваемый в избиении ученого заключен под стражу.

"Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). <…> В настоящее время оба фигуранта задержаны", - говорится в сообщении с уточнением, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 13 июля 2026 года обвиняемый совместно со знакомым, который также обвиняется в хулиганстве, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего мужчины, который совместно с 67-летним пенсионером пресекал совершаемое несовершеннолетними правонарушение.