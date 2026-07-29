Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК

Появилась информация о возможном задержании руководителей группы компаний «ЭФКО». Как сообщил «Канал визионера» в Telegram, речь идет о председателе совета директоров Валерии Кустове и генеральном директоре Евгении Ляшенко.

По данным канала, Кустова сотрудники силовых структур якобы задержали в Белой Веже Белгородской области, а Ляшенко – в Воронеже. Утверждается, что это может быть связано с мошенничеством в сфере импортозамещения товаров. В самой компании задержание руководителей не подтвердили. Представители «ЭФКО» заявили, что их компания работает в штатном режиме.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг. Она входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). В частности, компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

Ранее сообщалось, что Лусик Карапетян, работавшую PR-менеджером у блогера-миллионника Хизри Запирова, которую обвинили в мошенничестве, экстрадируют из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.