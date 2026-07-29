Собака пропавшей в Подмосковье женщины помогла найти ее тело спустя 12 дней

В Одинцовском городском округе спаниель 39-летней местной жительницы помог найти ее тело спустя 12 дней после пропажи. Об этом в среду, 29 июля, сообщил 112.

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17 июля женщина вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой и перестала выходить на связь. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Спустя несколько дней волонтеры обнаружили собаку на Советской улице в селе Ромашково.

— Спаниель испуганно сидел возле сарая, предварительно, недалеко от этого места нашли тело его хозяйки. Следствие рассматривает версию об убийстве, однако официальной информации пока нет. Поиски продолжаются, — передает Telegram-канал.

25 декабря 2025 года стало известно, что одетый в черное бывший депутат Государственной думы Николай Герасименко вышел на прогулку из дома на юго-западе Москвы со своим черно-белым акитой-ину по имени Кей и пропал. Позднее парламентария нашли. По предварительной информации, он мог потеряться из-за обострившейся деменции.