Нападавшему на главу «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никиту Зезина грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, однако итоговый приговор будет полностью зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом в беседе с журналистом «Рамблера» заявила адвокат Екатерина Антонова.

Конфликт на экспериментальных полях в Свердловской области произошел 13 июля, когда 67-летний Никита Зезин вместе с коллегой заметил школьников, катавшихся на квадроциклах по посевам. Ученый договорился с родителями и привез детей на служебном УАЗе к зданию института, однако подъехавшие на джипах взрослые устроили разборку: один из мужчин нанес ученому удар по голове на глазах у несовершеннолетних. Спустя девять дней у пострадавшего произошел инфаркт, и 22 июля Зезин скончался. Правоохранители задержали одного из участников нападения.

Как пояснила адвокат, наказание напрямую зависит от квалификации — то есть от того, какой вред здоровью причинён ударом и будет ли установлена связь между ним и смертью.

«Если связь со смертью не подтвердится, ответственность наступит за фактически причинённый вред: побои (ст. 116, 116.1 УК РФ), лёгкий или средний вред здоровью (ст. 115, 112 УК РФ) либо хулиганство (ст. 213 УК РФ), по которому дело было возбуждено первоначально — здесь наказание достигает семи лет колонии. Если же экспертиза установит, что удар причинил тяжкий вред и повлёк смерть, деяние переквалифицируют на часть 4 статьи 111 УК РФ с наказанием от 5 до 15 лет лишения свободы. Теоретически при отсутствии умысла возможна и статья 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности до двух лет колонии, но для умышленного удара в конфликте эта норма применяется реже. Таким образом, „вилка“ — от побоев до 15 лет колонии, и решающим является заключение судебно-медицинской экспертизы». Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

Вместе с тем эксперт разъяснила, как с юридической точки зрения будет оцениваться девятидневный перерыв между нападением и возникшим у Зезина инфарктом, а также роль хронических заболеваний у погибшего.

«Основной вопрос — наличие причинно-следственной связи между ударом со стрессом и смертью. Установить её должна экспертиза, для чего рассматривается и проведение эксгумации тела в порядке ст. 178 УПК РФ. Наличие у потерпевшего заболевания сердца само по себе не освобождает нападавшего от ответственности: виновный отвечает за последствия, даже если они стали возможны в силу особенностей организма потерпевшего. Временной разрыв в девять дней связь не разрывает, но усложняет доказывание — следствию нужно исключить иные самостоятельные причины смерти. По своему опыту скажу, что доказать такую связь маловероятно, но возможно. Если она подтвердится — обвиняемому грозит до 15 лет, если нет — он ответит только за удар и хулиганство», — отметила юрист.

Комментируя встречное заявление задержанного отца и его заявления о том, что ученый якобы насильно удерживал и увез детей, адвокат разобрала возможные процессуальные последствия этого шага для обеих сторон.