Отдых за 230 тысяч рублей обернулся проблемами: россиянка заболела в Египте

Российская туристка два дня проболела в египетском отеле. По ее словам, проблемы начались после купания в бассейне в четырехзвездочном отеле Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, тур на 11 дней обошелся Марии и ее мужу в 230 тыс. рублей. Супруги плавали в бассейне, были довольны едой в отеле.

«На пятый день отдыха женщине стало плохо: два дня она мучилась от сильной диареи и температуры до 39,2», — отметили журналисты.

По словам россиян, они долго не могли понять причину резкого недомогания — еда выглядела свежей, в целом все было нормально. Причина выяснилась после того, как туристы пошли к бассейну: сотрудник отеля при них подошел к бортику и набрал воды в пробирку — жидкость при этом покраснела.

После этого администраторы призвали отдыхающих выйти из воды, закрыли бассейн, начали мероприятия по очистке и дезинфекции.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года российские туристы, отдыхавшие в Sunrise Remal Resort (Шарм-эш-Шейх), пожаловались, что обнаружили паразита в рыбе во время обеда. Случай стал очередным поводом для обсуждения качества питания в египетских отелях.

В мае появились сообщения о плохом самочувствии российских туристов в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay. Отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту, слабость и повышенную температуру. Некоторые туристы связывали состояние с питанием или водой в гостинице.

В конце июня в Хургаде скончалась 19-летняя россиянка. У девушки после ужина в отеле резко ухудшилось самочувствие: началась рвота, диарея, сильная слабость. Она провела день в номере, а вечером после купания в море потеряла сознание.

Медики диагностировали у нее аспирационную пневмонию, критическое нарушение электролитного баланса. Врачи попытались спасти пациентку, но их усилия не привели к желаемому результату — туристка скончалась.