Стала известна судьба кошки, которую взяли с собой погибшие на Эльбрусе альпинисты

Альпинистский клуб «Vedro» рассказал, что спасатели нашли тело кошки Мачики, которую альпинисты из Боснии и Герцеговины взяли с собой на Эльбрус. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что хозяева брали с собой Мачику в каждое путешествие. Ее тело уже похоронили. Обстоятельства, при которых нашли останки животного, в клубе не уточнили.

«Мачика была любимой, у нее всегда был выбор: пойти в поездку или остаться дома. Ее хозяева открывали для нее рюкзак, если она хотела пойти, она заходила в рюкзак. Если она не хотела идти, они оставляли ее, чтобы она ждала их возвращения. Они буквально разговаривали с ней. Она была очень любима, о ней заботились, и она много путешествовала по миру», — рассказали в клубе.

Напомним, что ранее группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины заблудились на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. В итоге пятеро из них погибли. Один выживший был найден российскими спасателями, еще один спустился сам. Позже спасатели организовали спуск тел с горы.