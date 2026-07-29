Число погибших в результате крупного пожара в баре в районе Латпхрау в Бангкоке увеличилось до 37. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на столичный центр скорой помощи "Эраван".

Таким образом, общее количество летальных исходов в медицинских учреждениях в результате этого инцидента достигло 10. В настоящее время в больницах на лечении остаются 15 пострадавших, 10 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Пожар в популярном заведении Rong Beer Na Lat Phrao в Бангкоке произошел в ночь с 12 на 13 июля. Согласно предварительному расследованию, возгорание началось около сцены из-за короткого замыкания при перегрузке электрооборудования.

Огонь и густой дым стремительно распространились по зданию. Значительное число людей погибло от отравления угарным газом. Более 70 человек получили травмы и ожоги разной степени тяжести. По данным полиции, россиян среди погибших и пострадавших не оказалось.