Порноактрисе Соне Мармеладовой запросили 3,5 года лишения свободы

Порноактриса Соня Мармеладова пришла на заседание суда по делу об изготовлении порнографии. Девушке запросили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прения по делу прошли в Мещанском суде в Москве. Девушка признала свою вину.

Согласно версии обвинения, Мармеладова заработала на порнографии более 30 миллионов рублей. Из-за этого прокурор потребовал отправить девушку в исправительную колонию, а также запретить ей пользоваться интернетом на четыре года, конфисковать ее iPhone 16 PRO Max и 4 миллиона рублей с ее счетов. В данный момент Мармеладова уже находится под подпиской о невыезде.

В свою очередь, адвокат Мармеладовой заявил, что девушка занимается благотворительностью и отправляет деньги фонду, который помогает онкобольным детям. Сама Мармеладова заявила, что раскаивается в содеянном — она просит назначить ей условный срок.

После заседания Мармеладову отпустили домой, хотя обвинение требовало отправить ее в СИЗО. Оглашение приговора назначено на 31 июля. От общения с журналистами девушка отказалась.