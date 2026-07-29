Пытавшийся убить тульского бизнесмена киллер мог перепутать его с другим

Киллер, пытавшийся убить тульского бизнесмена, мог перепутать его с другим учредителем компании.

Как сообщает Mash, преступник попал на камеры, силовики пытаются создать ориентировку.

Сам пострадавший жил в элитном ЖК в центре Тулы. Его бизнес-партнёра и соучредителя фирмы зовут так же. Предполагается, что киллер мог их перепутать.

Ранее в Туле попытались застрелить местного бизнесмена. Неизвестный выстрелил в предпринимателя в подъезде многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, покушение совершено на Андрея Черезова.