Власти ОАЭ выдали РФ россиянку, находившуюся в розыске за мошенничество

Представители правоохранительных органов ОАЭ передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, находившуюся в розыске за мошенничество, пишет портал «МВД Медиа».

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По данным портала, экстрадиция прошла в среду, 29 июля, в международном аэропорту города Дубая.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что россиянка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Она добавила, что гражданка РФ будет доставлена в Москву.

По данным следствия, в 2022 году фигурантка «организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали денежные средства граждан под предлогом реализации инвестиционных программ».

В частности, мошенники гарантировали людям получение выигрыша от верного распределения ставок на матчи и другие спортивные события в различных букмекерских конторах. Вместе с тем, «обещанное не исполнялось, а полученные преступным путем средства похищались».

В полиции пояснили, что обвиняемая похитила 85 тысяч рублей, нанесла значительный материальный ущерб пострадавшим.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ уточнили, что компетентные органы ОАЭ выдали российской стороне блогера Лусик Карапетян. В ведомстве уточнили, что женщина использовала в рамках схемы по привлечению граждан соцсети, где размещала фото и видео с «высоким уровнем финансового благополучия».