Повара-мигранта задержали за избиение посетителя кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего повара-мигранта, подозреваемого в избиении посетителя кафе на проспекте Просвещения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

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Инцидент произошел еще в феврале 2026 года. Во время конфликта в заведении молодой человек нанес 49-летнему мужчине множественные удары, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

Первоначально дело квалифицировалось как причинение вреда здоровью средней тяжести, однако после медицинской экспертизы его переквалифицировали на более тяжкое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Спустя полгода, 27 июля, оперативники задержали подозреваемого на улице Коллонтай. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.