У вокзала в Роттердаме задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину в районе центрального железнодорожного вокзала Роттердама. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

По его информации, около 11:00 по местному времени (12:00 мск) полиция получила сообщение о человеке, расхаживающем с огнестрельным оружием возле здания вокзала. По словам очевидцев, он также произвел несколько выстрелов.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель роттердамского пригорода Риддеркерк.

По предварительным данным, полиция открыла расследование и при задержании изъяла у мужчины оружие. Информация о наличии погибших или пострадавших не уточняется.