Второй Западный окружной военный суд значительно смягчил наказание в отношении 69-летнего бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова. Изначально его приговорили к 19 годам колонии за коррупцию и совершение других должностных преступлений, но новое решение суда снизило этот срок до 10 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Попова Денис Сагач, апелляция о снижении срока была подана из-за «чрезмерной суровости наказания». Он также добавил, что вопрос об обжаловании приговора в кассационной инстанции адвокат еще не решен.

«После того, как мы получим полный текст решения апелляционной инстанции, а также пообщаемся с доверителем, будет принято решение обжаловать в кассации или нет», — заявил он.

Напомним, что Попова признали виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях — получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. В итоге ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 85 миллионов рублей и запрет занимать должности в государственных органах на семь лет. Кроме того, Попова лишили звания генерала армии.