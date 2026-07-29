В центре Петербурга закрыли две станции метро из-за запаха гари

В служебном помещении станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге произошло задымление. Об этом сообщается в канале Петербургского метрополитена на платформе «Макс».

Там уточнили, что в помещении зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС — в настоящее время они проводят осмотр.

Станции метро «Гостиный Двор» и «Невский проспект» закрыты на вход и выход.

В конце мая в Москве на красной ветке метрополитена в вагоне поезда произошел хлопок и возникло задымление. По информации журналистов, поезда, следующие за составом с задымлением, были остановлены в тоннеле. На кадрах с места происшествия в вагоне виден дым, а пассажиры закрывают рты и носы шарфами и одеждой.