Приговор Блиновской оставили без изменений

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской, которая была осуждена за отмывание денежных средств.

Об этом 29 июля сообщил ТАСС.

«Кассационные жалобы отклонить», — огласила решение судья.

Защита блогера заявила о намерении обжаловать приговор.

«Королеву марафонов» осудили в марте текущего года. Савеловский суд столицы признал ее виновной в отмывании преступных доходов и незаконном обороте средств платежей. В середине октября Московский городской суд смягчил приговор блогеру с пяти до четырех с половиной лет колонии.