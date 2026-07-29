В Москве мужчина выстрелил в незнакомца из травматического пистолета

Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который прострелил ногу мужчине из травматического пистолета на Даниловской набережной в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Используя полученные приметы, сотрудники полиции в подъезде одного из домов на Даниловской набережной обнаружили и задержали подозреваемого, 41-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у мужчины был изъят травматический пистолет", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что в отдел полиции поступила информация о том, что на Даниловской набережной неизвестный ранил заявителя из травматического пистолета.

"На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Даниловскому району столицы. Потерпевший рассказал прибывшим сотрудникам, что после непродолжительного разговора злоумышленник выстрелил ему в ногу, после чего скрылся", - добавили в пресс-службе.

Медицинские работники констатировали у потерпевшего огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.