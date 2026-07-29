Мужчина избил и пытался задушить школьника на самокате

Полиция Севастополя начала проверку после того, как взрослый мужчина напал на подростка на самокате. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

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По словам матери пострадавшего, ее сын катался по аллее с другом, когда незнакомый мужчина ударил его кулаком в грудь. Школьник испугался и уехал, но примерно через час снова наткнулся на того же мужчину. Парень притормозил перед ним, в этот момент сзади в него врезался друг, и оба упали. Тогда мужчина набросился на них, начал избивать и пытался задушить одного из мальчиков.

Остановился только после окрика жены. В итоге у пострадавшего сломана рука, на шее остались следы удушения.