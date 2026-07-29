На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом в среду, 29 июля, сообщила Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США.

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По данным специалистов, из жерла вулкана выбрасываются фонтаны лавы высотой до 30 метров, при этом их высота продолжает увеличиваться. В настоящее время угрозы для жителей Гавайских островов извержение не представляет.

Килауэа считается одним из крупнейших и наиболее активных вулканов Гавайского архипелага. Специалисты продолжают следить за его активностью, передает портал.

Ранее стало известно, что итальянский вулкан Этна, расположенный на Сицилии, также начал извержение. Примерно неделю назад на высоте около 3000 метров открылось новое жерло.

Кроме того, 6 июня вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту до 12 километров. Пепловый шлейф распространился на 50 километров в северо‑восточном направлении.

7 мая в Индонезии началось извержение вулкана Дуконо — в результате погибли два туриста из Китая и Сингапура. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, окрасив небо в серо-черные тона.